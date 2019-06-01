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Экс-тренер Барселоны призвал каталонцев отказаться от трансфера Гризманна

21:56 31 Читати українською
Экс-тренер Барселоны призвал каталонцев отказаться от трансфера Гризманна
Антуан Гризманн / Фото Marca

Бывший наставник Барсы Карлес Решак объяснил свою позицию относительно потенциального подписания форварда Атлетико Антуана Гризманна.

"Президент Барселоны однажды поинтересовался моим мнением о трансфере Гризманна, и я ответил ему, что не подписывал бы его.

Гризманн договорился о контракте с Барселоной еще полгода назад – Атлетико может пожаловаться на каталонцев

Он играет на той же позиции, что и Лионель Месси. Я думаю, что есть другие игроки, которые лучше подходят каталонскому клубу", – цитирует Решака AS.

Напомним, 28-летний нападающий подтвердил, что покинет Атлетико. Наиболее вероятным претендентом на француза называют Барселону.

В прошлом сезоне Примеры Гризманн провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассистами.

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