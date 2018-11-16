Экс-тренер Барселоны Мартино официально возглавит сборную Мексики по окончании сезона в МЛС

Главный тренер Атланты Юнайтед Херардо Мартино возглавит сборную Мексики после завершения плей-офф в МЛС.

Член комиссии МЛС Дон Гарбер сообщил, что наставник Атланты Херардо Мартино отправится в Мексику после завершения плей-офф, где его нынешняя команда уже дошла до полуфинала и сыграет против Нью-Йорк Ред Буллс, сообщает официальный сайт американского первенства. Контракт с мексиканской федерацией футбола рассчитан на 4 года.

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"Тата" долгое время был связан слухами с "Эль Три" после того как их покинул Хуан Карлос Осорио, который не смог вывести команду дальше 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Напомним, что в сезоне 2013/14 Мартино возглавлял Барселону, но не выиграл с ней ни одного трофея.

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