"Я хорошо знаю специфику работы нидерландских тренеров. У них достаточно сильные нагрузки. Много внимания уделяется дисциплине. Ван Леувен приходит в Шахтер, который играл в комбинационный футбол, а Патрик требует от футболистов быстро доставлять мяч во вторую зону, более вертикальный футбол.

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Игроки Шахтера привыкли к одному, а здесь есть своя специфика. В Заре ван Леувену удалось выстроить неплохую команду, которая слушалась тренера и что делать на футбольном поле и это приносило результат.

Влияет ли различие в поведении Йовичевича с ван Леувеном на команду? Я считаю, что да. Йовичевич пытался создать семейную атмосферу, а здесь гайки немного поприкручивали, из-за чего ван Леувен не до конца поладил с футболистами. Ясно, что когда от футболиста требуют прилагать больше усилий, это не всем нравится", – поделился Гура в интервью Украинскому футболу.

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