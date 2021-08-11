Многолетний соратник президента "блаугранас" Жоана Лапорты нашел след Реала в "импотентной" потере Барсой Лионеля Месси, сообщает Marca.

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Лёпис уверен, что сорванное подписание нового контракта с аргентинцем спровоцировали мадридцы. По его словам, президент "сливочных" Флорентино Перес благодаря дружеским отношениям с гендиректором Барселоны Ферраном Ревертером убедил Лапорту в необходимости отказа от Месси, бойкота контракта Ла Лиги с фондом CVC и реанимации идеи Европейской Суперлиги. В свою очередь скрытой целью Реала является подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе после переезда Месси в Париж.

Перес уже отреагировал на обвинения Лёписа. Президент "сливочных" отверг любое влияние на уход Месси и управленческие решения Барселоны. Тем временем вся его "дружба" с Ревертером сводится к двум рабочим встречам за последний год.

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