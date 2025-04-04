Правый защитник ПСВ Рик Карсдорп, вероятнее всего, покинет команду по окончании этого сезона.

Прошлым летом Карсдорп подписал с ПСВ однолетний контракт, который мог быть автоматически продлён при условии, что игрок проведёт определённое количества игр. Как информирует Voetbal International, Рик, скорее всего, не сможет достичь этого числа матчей.

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Карсдорп приехал летом в ПСВ в плохой форме, а по ходу сезона страдал от большого количества повреждений. Поэтому клуб из Эйндховена не намерен предлагать ему продление контракта.

В этом сезоне Рик сыграл за ПСВ 12 матчей, при этом он провёл на поле лишь 5 полноценных встреч.

Напомним, что в Роме защитник конфликтовал с Жозе Моуринью, давая понять, что достоин как лучшего отношения, так и в целом большего количества игрового времени.

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