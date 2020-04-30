Экс-соперник Шахтера ведет переговоры с Фенербахче – он готовит трансферные бомбы бывших звезд Днепра и Ювентуса

Ненад Белица, который недавно покинул Динамо Загреб, может трудоустроиться в Фенербахче и уже планирует усиление.

48-летний хорват, который недавно попрощался с загребским Динамо, провел переговоры с руководством Фенербахче. Стороны якобы близки к достижению согласия, сообщает Fotomac.

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Белица после назначения планирует подписать в стамбульский клуб сразу трех своих соотечественников – 20-летнего защитника Дарио Марешича, экс-нападающего Днепра Николу Калинича, права на которого принадлежат Атлетико, а также Марио Манджукича. Последний не слишком доволен выступлениями за Аль-Духайль и стремится вернуться в Европу.

Напомним, во главе Динамо Загреб Белица дважды стал чемпионом Хорватии и противостоял Шахтеру в Лиге чемпионов 2019/20.

К слову, после 26 туров Суперлиги Фенербахче занимает лишь 7 место в турнирной таблице.

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