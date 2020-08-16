Экс-скаут Интера спрогнозировал будущее Месси

"Когда я работал в Интере, президент Чжан в разговорах о трансферном рынке говорил, что хочет подписать Месси. Нам приходилось ему объяснять, что это невозможно из-за финансового фэйр-плей.

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Уверяю вас, Месси – больше, чем мечта для Интера. У него остался всего год по контракту, и Барса не рискнет потерять его следующим летом бесплатно.

Важные решения должны быть приняты в Испании, но клуб не захочет остаться ни с чем. Поэтому тот, кто хочет получить наибольшую пользу из этой ситуации, должен взять инициативу в свои руки", – сказал Мирабеллs в интервью Radio Sportiva.

Напомним, после позорного поражения от Баварии в четвертьфинале ЛЧ (2:8), в СМИ возобновились слухи о возможном переходе Месси в лагерь Интера.

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