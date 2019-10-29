Экс-президентку Вислы арестовали за финансовые махинации – ей грозит 10 лет тюрьмы

Окружной суд Познани принял решение временно взять под стражу бывшего президента краковской Вислы Марзену Сарапату.

Также арестовали бывшего вице-президента клуба. Их обвиняют в причастности к криминальной группировке и финансовых махинациях, которые нанесли ущерб польскому клубу на 10 миллионов злотых, информирует Onet.pl.

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Отметим. что Сарапата была президентом Вислы с августа 2016-го по декабрь 2018-го. Если суд докажет ее вину, экс-президент может отправиться в тюрьму на 10 лет.

К слову, краковская Висла, в составе которой выступает украинец Денис Баланюк, занимает 14 место в текущем разиграше польской Естраклясы.

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