Экс-президент Валенсии приговорен к двум годам тюрьмы

Дело, которое судебные инстанции рассматривали почти пять лет, закончилось для бывшего владельца Валенсии Хуана Баутисты Солера судебным приговором.

Бывшего президента Валенсии Хуана Баутисту Солера приговорили к двум годам тюремного заключения, сообщает football-espana.net.

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Солер владел испанским клубом с 2004 по 2008 год, после чего продал свои акции Висенте Сориано. Хуан Баутиста получил в процессе купли-продажи почти 39 млн евро, а потому решил забрать свое силой.

В 2014 году Солер разработал план похищения Сориано. Вместе с группой лиц он пытался проникнуть в его частный дом, где, вероятно, хранилось 15 млн евро. План был провален, поскольку о намерениях Солера узнала полиция. Солер и еще три человека были арестованы той же весной.

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