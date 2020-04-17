Экс-президент Реала объяснил, почему Неймар не прошел просмотр в Мадриде

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон вспомнил, как Неймар проходил просмотр в мадридском клубе.

"Он приехал на просмотр очень молодым, и те, кто его видел, решили, что он не готов переходить в Реал. Подобное случалось много раз. Многие молодые игроки приезжают на просмотр, но не у всех есть качества, чтобы играть за Мадрид.

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В этом клубе очень тяжело играть. Фанаты очень требовательны, поскольку видели лучшие игры. Эта команда ассоциируется исключительно с успехом. Кто-то может считать успехом, если только перешел в Реал. Однако нужно было постоянно доказывать все на поле. Это было очень важно для клуба", – сказал Кальдерон в интервью Al Mayadeen.

Напомним, Неймар приезжал на просмотр в Реал зимой 2006, когда ему было 13 лет. После этого бразилец вернулся в Сантос, а уже оттуда летом 2013 перебрался в Барселону. По неофициальной информации, трансфер каталонцам обошелся в 57 млн ​​долларов.

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