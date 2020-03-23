Экс-президент Реала находится в тяжелом состоянии

Очередной экс-функционер мадридского клуба пострадал от коронавируса.

Бывший президент Реала Фернандо Мартин находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Мадрида, сообщает AS.

Коронавирус унес жизнь известного испанского журналиста

72-летний экс-функционер сдал положительный тест на коронавирус, врачи пока не дают никаких прогнозов.

Мартин несколько месяцев исполнял функции прездента мадридцев в 2006-м после отставки Флорентино Переса. Напомним, недавно из-за пандемии ушел из жизни еще один экс-президент Реала Лоренсо Санс.

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