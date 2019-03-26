Экс-президент Реала Кальдерон упрекнул мадридцев за приобретение Лунина и еще 4-х голкиперов

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон в очередной раз раскритиковал королевский клуб.

"Реал потратил 63 млн евро на пятерых вратарей, чтобы заменить Касильяса.

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Через пять лет многие люди считают, что Икер по прежнему мог бы защищать ворота Реала", – написал Кальдерон в Twitter.

Напомним, летом 2018-го "сливочные" приобрели украинского голкипера Андрея Лунина e Зарb за 8,5 млн евро.

37-летний Икер Касильяс защищал ворота Реала с 1999 до 2015 года. Сейчас легендарный испанский голкипер выступает за Порту.

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