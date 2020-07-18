Экс-президент Нивы В обвинил владельца Агробизнеса в неоднократном подкупе судей

Бывший президент винницкой Нивы Василий Вовк прокомментировал избиение арбитра Юрия Иванова после матча Агробизнес – Минай.

"Знаю продажность не некоторых, а большинства футбольных судей не понаслышке. Наши соседи – житомиряне, "по-честному" предложили нам 10 тысяч долларов за проигрыш, а когда мы отказались – эту сумму получил судья. Он придумал пенальти, когда ребята бежали в другую сторону от штрафной площади.

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Неоднократно "покупал" судей сам Собуцкий – владелец команды Агробизнес (с большим уважением к игрокам этого хорошего коллектива). Да, и ФК Минай (также отличные ребята-футболисты) – это отмывание контрабандных средств, его руководители – в прошлом высокопоставленные закарпатской таможни, в данном случае перевесили денежные предложения хмельницкого агробарона.

Олег Собуцкий должен понести уголовную ответственность – он совершил действия с признаками насильственного преступления, хотя бэкграунд арбитра Иванова также не является положительным", – отметил Вовк в своем блоге на Цензор.нет.

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