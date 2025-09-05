Французский бизнесмен и бывший президент "ткачей" Жан-Мишель Ола планирует баллотироваться в мэры Лиона. Об этом сообщает L'Equipe.

"Вскоре я объявлю о проектах. Мы на старте. Для этого нам нужен настоящий союз. Мне жаль, что люди иногда клеймят меня левым, иногда правым. Я хочу объединить людей доброй воли, которым это надоело. Беру на себя ответственность за то, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах через несколько дней без какой-либо политической принадлежности", – цитирует издание Ола.

Стоит заметить, что экс-президента Лиона поддержали представитель республиканцев Пьер Оливьер и политик Лоран Вокие.

Напомним, Жан-Мишель Ола возглавлял футбольный клуб Лион с 1987 по 2023 годы. Под его руководством команда семь раз завоевывала титул чемпиона Франции. Ола активно развивал женский футбол во Франции. Его женская команда выиграла восемь раз Лигу чемпионов среди женщин. Сейчас экс-президент Лиона является президентом Женской профессиональной футбольной лиги (LFFP).

