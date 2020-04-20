Экс-президент ФИФА Блаттер выбрал сборную Европы всех времен – космическая команда легенд

Бывший глава мирового футбола Зепп Блаттер подобрал одиннадцатку лучших игроков в истории Европы.

Зепп Блаттер был президентом ФИФА с 1998-го по 2015-й, после чего его отстранили от футбола из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран-хозяев ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар).

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И все же Блаттеру – 84 года, он очень давно в футболе (мог видеть все чемпионаты Европы), поэтому его мнению относительно лучших футболистов континента можно доверять. Швейцарец составил символическую сборную Европы всех времен в интервью изданию "Известия":

Вратарь: Лев Яшин (СССР)

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания)

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия)

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды)

Тренер: Висенте дель Боске (Испания)

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