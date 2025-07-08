Как сообщает GOAL, Жоан Гаспар жестко раскритиковал клуб из-за провала с трансфером Нико Уильямса, который недавно подписал новое 10-летнее соглашение с Атлетиком. Как отмечает функционер, ситуация вышла из-под контроля не только у Барселоны, но и может иметь последствия для самого клуба из Бильбао.

Барселона может вернуть своего бывшего игрока за 80 миллионов – Флик определился с альтернативой Нико Уильямсу

Выступая в подкасте Solo para cules, Гаспар сказал: "Нико – замечательный игрок, но теперь проблема в Бильбао. Когда другие игроки поймут, что зарабатывают вдвое, втрое меньше, чем Нико – им это не понравится. И фанаты, если он не забьет 50 голов, начнут его освистывать, правда же?"

Далее он раскритиковал менеджмент каталонцев за отсутствие эмоций в ведении переговоров: "Не было страсти – и это не критика Деку. Он профессионал, работает в Барселоне сегодня, а завтра может работать в другом клубе, который заплатит больше. Мне не платили за то, что я делал. Я действовал из страсти. А когда действуешь из страсти – очень трудно что-то потерять".

Гаспар также вспомнил, как в свое время приводил в каталонский клуб легенд: "Барселона – это клуб страсти. И страсть не навязывается профессионалом – ее имеет тот, кто не получает денег за то, что он фанат Барсы. Не рассказывайте мне баек! Я подписывал Марадону, Ривалдо, Субисаррету, Бакеро... Я подписывал их, и такого со мной никогда не случалось. Тот посредник, которого имеет Нико Уильямс, меня бы не обманул".

Напомним, что ранее СМИ сообщали – игрок уже согласовал личный контракт с Барселоной, но его агент требовал внести в соглашение пункт о бесплатном выходе, если клуб не сможет зарегистрировать игрока. В Барселоне отказались, и Уильямс в конце концов остался в Атлетике.

Каталонцы теперь вынуждены искать другие варианты – в шортлисте остаются Хави Симонс, Луис Диас и Маркус Рашфорд, хотя колумбиец близок к переходу в Баварию. Команда Ганси Флика начнет предсезонную подготовку в середине июля, а в конце месяца отправится в турне по Южной Корее и Японии.

Нико Уильямс "предал" Барселону ради рекордного контракта – чемпион Европы будет получать больше всего в истории клуба