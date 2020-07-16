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Экс-президент Барселоны предостерег Хави от возвращения в каталонский клуб

15:20 - Читати українською
Экс-президент Барселоны предостерег Хави от возвращения в каталонский клуб
Хави и Месси / Фото Globo Esporte

Бывший президент "блаугранас" Жоан Лапорта поделился мыслями о будущем двух легенд Барсы – Месси и Хави.

"Я хочу, чтобы Месси остался в 2021 году, но боюсь, что неправильное решение этого руководства может привести к пункту невозврата. Я волнуюсь за то, как руководство рискует статусом клуба.

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Вероятное назначение Хави на пост главного тренера команды? На месте Хави я бы никогда не вернулся в клуб с этим руководством", – цитирует Лапорту Goal.

По информации СМИ, Кике Сетьен покинет пост наставника Барсы после завершения сезона, а на его место назначат Хави Эрнандеса.

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Теги
Барселона Барселона Испания Жоан Лапорта Хави Хави Эрнандес Лионель Лионель Месси
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