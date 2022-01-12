Турецкий гранд на своем официальном сайте объявил об уходе легендарного Фатиха Терима. На его место пришел испанец Доменек Торрен, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити.

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Галатасарай испытывает серьезные финансовые проблемы, которые сказываются и на результатах команды. В чемпионате "львы" идут всего 12-ми, а из Кубка их выбил второлиговый Денизлиспор. Руководство клуба долго доверяло Териму, однако домашнее поражение от Гиресунспора стало последней каплей.

Торрен имел опыт самостоятельной работы в Нью-Йорке и Фламенго. 59-летний испанец пока даже не сформировал полный штаб для спасения Галатасарая.

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