Экс-помощник Гвардиолы заменил Терима в должности главного тренера Галатасарая
Галатасарай пытается исправить ужасающее положение сменой тренера.
Турецкий гранд на своем официальном сайте объявил об уходе легендарного Фатиха Терима. На его место пришел испанец Доменек Торрен, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити.
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Галатасарай испытывает серьезные финансовые проблемы, которые сказываются и на результатах команды. В чемпионате "львы" идут всего 12-ми, а из Кубка их выбил второлиговый Денизлиспор. Руководство клуба долго доверяло Териму, однако домашнее поражение от Гиресунспора стало последней каплей.
Торрен имел опыт самостоятельной работы в Нью-Йорке и Фламенго. 59-летний испанец пока даже не сформировал полный штаб для спасения Галатасарая.
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