Бывший хавбек кировоградской Зирки, самарских Крыльев Советов, пражской Спарты, сборной Беларуси Денис Ковба отошел в вечность. Ему было всего 42 года.

Сердце уроженца Витебска перестало биться на 43-м году жизни, сообщает официальный сайт самарцев.

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Ковба недавно заболел COVID-19 и попал в реанимацию, из которой уже не смог выйти. Сын белорусски и украинца начал игровую карьеру в Локомотиве из Витебска в 1996 году. Оттуда перебрался в Кировоград (ныне Кропивницкий), где защищал цвета Зирки и Зирки-2.

Летом 2000-го Ковба перешел в Крылья Советов. В Самаре хавбек провел 11 лет с перерывом на сезон в Спарте. На закате карьеры белорус поиграл за Александрию и Химки. Затем работал селекционером в Крыльях Советов, открыл детскую школу в Минске и тренировал дубль Витебска.

Денис Ковба стал чемпионом Чехии в сезоне 2009/10, а также завоевал бронзовые медали чемпионата России-2004. За сборную Беларуси провел 35 матчей (2 мяча).

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