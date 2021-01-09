Полузащитник Дмитрий Белоног больше не будет играть в Вейккауслиге.

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У 25-летнего футболиста истек срок соглашения с Мариехамном и он покинул клуб на правах свободного агента. К слову, в финской команде он провел полгода, перейдя туда в сентябре 2020-го.

Напомним, Белоног – воспитанник донецкого Шахтера. В структуре "горняков" находился с 2012 по 2015 гг., однако за главную команду не провел ни одного матча. Кроме Мариехамна успел поиграть за кропивницкую Зирку, донецкий Олимпик, российский Урал и минское Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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