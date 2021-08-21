"Я много разговаривал, очень долго ждал – где-то полтора месяца – пока это все решится.

Металлист официально подписал полузащитника Шахтера

Сначала хотели в аренду, но я был категорически против. Потому что уже надоело ездить по арендам, хочется перейти на полноценный контракт и работать с командой.

Металлист – большой клуб, который играл в Высшей лиге, Лиге Европы. Зрители здесь любят футбол, и это мне понравилось. Готов здесь играть", – сказал Танковский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, последние шесть лет игрок провел в арендах (Заря, Мариуполь, Арсенал-Киев). Минувшие два сезона хавбек выступал за приазовцев. Дебютировать в составе Металлиста Танковский сможет уже 22 августа, когда харьковчане в 5-м туре Первой лиги будут противостоять Оболони.

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