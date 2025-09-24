Бохинен рассказал, что бойкотировал матч с Францией в 1995 году из-за испытания ядерного оружия в Тихом океане.

"Израиль – убийцы!": фанаты Севильи провоцировали экс-вингера Шахтера – он отомстил победным голом

"Я думал, что могу использовать свой статус игрока сборной и пример для подражания молодежи, чтобы показать, что можно высказываться открыто. Если ты собираешься сделать что-то подобное, тебе придется чем-то пожертвовать на этом пути. Я пожертвовал этим матчем.

Люди говорят, что спорт и политика несовместимы, но если и есть что-то, что исторически связано, то это спорт и политика. Политика использует спорт, и наоборот. Я надеюсь, что в норвежской команде найдется один или двое, которые скажут: "Я не могу участвовать в этом матче", – цитирует Ларса NRK.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа.

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026