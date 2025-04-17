"Да вроде объединение есть, но вы знаете, еще до конца нет такого направления. Пока это все на словах. Посмотрим, как будет дальше. То, что несколько наших игроков перешли в Карпаты – это факт. Но какого-то такого объединения пока нет", – сказал Федорчук для Sportnews.

"Не думаю, что вывеска игры будет как-то давить на ребят": Пономарев оценил атмосферу вокруг дерби Руха и Карпат

В конце 2024 года Карпаты и Рух объявили об объединении в один клуб начиная с сезона 2025/26. Ранее сообщалось, что Карпаты будут бороться за самые высокие места в украинской Премьер-лиге, а Рух сосредоточится на развитии молодых футболистов из своей академии.

Впрочем, "желто-черные" продолжают выступления на профессиональном уровне, сейчас Рух занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 30-ю очками.

Александрия упустила победу над Рухом и отпустила Динамо в отрыв – львовяне продолжили уникальную историческую серию