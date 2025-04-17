Экс-полузащитник Руха – об объединении с Карпатами: "Пока это все на словах"
Бывший игрок Руха и других украинских клубов Валерий Федорчук поделился мыслями о сделке между двумя львовскими клубами.
"Да вроде объединение есть, но вы знаете, еще до конца нет такого направления. Пока это все на словах. Посмотрим, как будет дальше. То, что несколько наших игроков перешли в Карпаты – это факт. Но какого-то такого объединения пока нет", – сказал Федорчук для Sportnews.
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В конце 2024 года Карпаты и Рух объявили об объединении в один клуб начиная с сезона 2025/26. Ранее сообщалось, что Карпаты будут бороться за самые высокие места в украинской Премьер-лиге, а Рух сосредоточится на развитии молодых футболистов из своей академии.
Впрочем, "желто-черные" продолжают выступления на профессиональном уровне, сейчас Рух занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 30-ю очками.
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