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Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Андерсон завершил карьеру

10:39 50 Читати українською
Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Андерсон завершил карьеру
Луис Андерсон / ФК Манчестер Юнайтед

Еще одна легенда английского клуба повесила бутсы на гвоздь – Луис Андерсон перешел на административную работу в турецком клубе.

Бывший полузащитник сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Луис Андерсон завершил игровую карьеру в возрасте 31 года. Об этом объявил турецкий клуб Адана Демирспор, за который бразилец выступал с 2018 года.

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"Андерсон провел с нами тренировочный сбор, но в состав он не проходит. Луис получил другую работу и решил закончить карьеру. Его контракт был сокращен с 600 тыс. евро за сезон до 200 тыс. евро. Андерсон продолжит работать на благо нашего клуба. Думаю, он будет очень полезным в отделе международных отношений", – сказал президент турецкого клуба Мурат Санчак. Ожидается, что прощальный матч Андерсона состоится 12 октября, когда Адана Демирспор сыграет с Бешикташем.

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Напомним, Луис Андерсон начал играть в футбол в Гремио. Сезон-2006/07 он провел в Порту, после чего был продан за 30 млн евро в Манчестер Юнайтед, за который сыграл 181 матч в Премьер-лиге. В 2008 году он помог манкунианцам выиграть Лигу чемпионов, когда в финале с Челси вышел на замену и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. В том же году он стал обладателем престижной премии Golden Boy, которая ранее вручалась Лионелю Месси, Сеску Фабрегасу и Серхио Агуэро.

К сожалению, Андерсон так и не смог стать основным игроком МЮ. В 2014-м он находился в аренде в составе Фиорентины, в 2015-м перешел в Интернасьональ, а затем в Коритибу. В его активе 8 матчей за основную сборную Бразилии. Он становился обладателем Кубка Америки (2007) и бронзовым призером Олимпиады (2008).

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