Экс-полузащитник Динамо Евгений Морозенко решил взять максимум от этого сезона. Грибного!

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29-летний футболист, который сейчас защищает цвета лидера Второй лиги – Левого берега, похвастался трофеем на своей странице в социальной сети Facebook. Добычи Евгения позавидовали бы грибники со стажем.

Напомним, Морозенко – воспитанник Динамо, в котором и начал профессиональную карьеру в 2008 году. В его активе выступления за Говерлу, Александрию, Верес, Олимпик, Черноморец, Черкащину, а также вояж за границу в чешский Слован и грузинскую Гурию.

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