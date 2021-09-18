Экс-полузащитник Динамо поразил трофеем на тихой охоте: фото дня
14:04 - Читати українською
Бывший хавбек "бело-синих" Еген Морозенко плодотворно проводит свой досуг.
Экс-полузащитник Динамо Евгений Морозенко решил взять максимум от этого сезона. Грибного!
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29-летний футболист, который сейчас защищает цвета лидера Второй лиги – Левого берега, похвастался трофеем на своей странице в социальной сети Facebook. Добычи Евгения позавидовали бы грибники со стажем.
Напомним, Морозенко – воспитанник Динамо, в котором и начал профессиональную карьеру в 2008 году. В его активе выступления за Говерлу, Александрию, Верес, Олимпик, Черноморец, Черкащину, а также вояж за границу в чешский Слован и грузинскую Гурию.
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