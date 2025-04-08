Сезон 2024/25 для Халиловича досрочно завершён, информирует Voetbal International. 28-летний хорват получил серьезную травму лодыжки в минувшие выходные в матче с Твенте. Он не сможет помочь своей команде в оставшихся шести играх чемпионата Нидерландов.

Боруссия Д потеряла своего лучшего игрока до конца сезона – через два дня матч с Барселоной в ЛЧ

"Я думаю, что это очень серьезная травма. У нас есть подозрение, что у него перелом стопы, но это еще предстоит выяснить", – отметил главный тренер Фортуны Дэнни Бьюис. Фортуна до сих пор не сообщила, имел ли место быть перелом стопы.

В этом сезоне Халилович пропустил только один матч Эредивизи. Всего на счету хорвата 62 матча в составе первой команде Фортуны. Он забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что Ален перешёл в Барселону в 2014 году и считался очень большим талантом. Однако заиграть на топ-уровне ему так и не удалось. С 2018 по 2020 год он числился в Милане, но не сыграл за "россонери" ни одного матча.