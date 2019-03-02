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Экс-подопечный Реброва забил фантастический гол ударом через себя – раньше он конфликтовал с украинским тренером

11:10 82 Читати українською
Экс-подопечный Реброва забил фантастический гол ударом через себя – раньше он конфликтовал с украинским тренером
Это не Роналду – это всего лишь первенство ОАЭ / фото: ФК Аль-Ахли

В матче чемпионата Саудовской Аравии нападающий Аль-Ахли Омар Аль-Сомах отличился шикарным забитым мячом в ворота Аль-Иттихада.

В матче 22 тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий Аль-Ахли Омар Аль-Сомах отличился фантастическим голом в ворота Аль-Иттихада.

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На 78-й минуте поединка 29-летний сириец в борьбе с двумя защитниками принял мяч на грудь, а вторым касанием поразил ворота соперников шикарным ударом через себя в верхний угол.

Этот гол стал последним в матче, а поединок завершился со счетом 1:1. Аль-Ахли набрал 37 очков и занимает 5 место. Аль-Иттихад на предпоследней позиции (16 пунктов).

Интересно, что ранее Аль-Сомах конфликтовал с Сергеем Ребровым в период работы украинского тренера в Аль-Ахли. Нападнив в одном из матчей выразил недовольство решением Реброва заменить его.

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Видеоновости Мир Фантастические голы Красивые голы Аль-Ахли Аль-Ахли Омар Аль-Сомах Омар Аль-Сомах Аль-Иттихад Аль-Иттихад
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