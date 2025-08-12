Как сообщает официальный сайт Бетиса, форвард севильцев Борха Иглесиас перешел в стан Сельты. Сумма сделки составила 2 миллиона евро. Контракт подписан до 2028 года.

Иглесиас покидает Бетис, за который выступал с 2019 года, с короткими периодами в Байере и Сельте в аренде. В составе Байера, напомним, Иглесиас стал чемпионом Германии в сезоне 2023/2024.

Иглесиас стал одним из ключевых героев победы в Кубке Испании 2022 года – он забивал в обоих матчах полуфинала против Райо Вальекано и отличился в финале с Валенсией. Своими выступлениями за севильский клуб форвард заслужил вызов в сборную Испании, в которой дебютировал в сентябре 2022 года.

Прошлый сезон Иглесиас провел в аренде в Сельте, за которую сыграл 37 матчей и отметился 11 голами и 3 ассистами. Отдельно надо выделить хет-трик Иглесиаса в ворота Барселоны в матче 32 тура Ла Лиги (3:4).

