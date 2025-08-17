Брентфорд на своем сайте объявил о переходе Данго Уаттара из Борнмута. Вингер подписал контракт на пять лет с опцией продления еще на сезон.

Как информирует The Athletic, Брентфорд заплатил за Уаттара 37 миллионов фунтов (более 42 млн евро), еще пять млн предусмотрены в качестве бонусов. Это рекордный переход для "пчел", предыдущим самым дорогим приобретением был Игор Тиаго, за которого отдали 33 млн евро.

Трансфер Уаттара может запустить домино переходов. Йоан Висса должен отправиться в Ньюкасл, а Александра Исака "сороки" отпустят в Ливерпуль.

