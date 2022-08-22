Бывший защитник Динамо и Милана Кахабер Каладзе высказал свою позицию по поводу нападения россиян на Украину.

Один из пользователей Instagram в комментариях к фото Каладзе попросил легенду грузинского футбола поддержать Украину, ведь, по его словам, "Грузия и Казахстан следующие".

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"Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину и украинский народ", – коротко ответил Каладзе.

Напомним, Каладзе, мэр Тбилиси, несколько раз высказывался о войне в Украине, но о поддержке нашего государства в этих заявлениях речь не шла. Кроме того, Каха четко дал понять, что Грузия не будет противостоять России и выбирает мир с государством-террористом.

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