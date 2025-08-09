Сток Сити сообщил в своих соцсетях о возвращении Стивена Н'Зонзи. 36-летний француз подписал контракт с клубом до 2026 года. Ожидается, что до конца августа хавбек будет набирать игровую форму.

Последним клубом Н'Зонзи был иранский Сепахан, который он покинул этим летом свободным агентом. Француз уже выступал за Сток Сити с 2012 по 2015 годы. С ним команда занимала 13-е и дважды 9-е места в АПЛ. Стивен будет играть под 15-м номером.

Н'Зонзи известен по выступлениям за сборную Франции, Севилью, Рому, Блэкберн и катарский Аль-Раян.

Заметим, Стивен Н'Зонзи торжествовал в 2016-м вместе с Евгением Коноплянкой в Лиге Европы в составе Севильи, а в 2018 году стал чемпионом мира со сборной Франции.

К слову, Сток Сити выступает в Чемпионшипе сейчас.