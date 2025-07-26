Форвард Вест Хэма Майкл Антонио постепенно возвращается в футбол после страшной аварии.

Впервые за восемь месяцев нападающий Вест Хэма Майкл Антонио отметился результативным действием. Случилось это в товарищеской игре за молодежный состав лондонцев.

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35-летнему игроку понадобилось всего 20 минут, чтобы оформить дубль. Два мяча Антонио помогли команде U-21 Вест Хэма победить со счетом 4:1.

В декабре 2024 года ямаец попал в жуткую аварию. Футболист чудом выжил, получив перелом ноги. Он вернулся на поле летом, сыграв за сборную Ямайки на Золотом Кубке КОНКАКАФ, но там не отмечался голами.

Добавим, что Антонио – настоящая легенда Вест Хэма. Он выступает за команду с 2015 года и успел поиграть вместе с Андреем Ярмоленко.

Another step on the road to full recovery for Micky pic.twitter.com/3YJF4iZ4fK — West Ham United (@WestHam) July 25, 2025

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