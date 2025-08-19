Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании Мигеля Гутьерреса. Чемпион Италии заплатил за игрока около 20 млн евро, информирует Tutto Napoli. Реал получит 50% этой суммы – клуб также владел правами на игрока. Гутьеррес стал седьмым новичком команды в летнее трансферное окно.

За три сезона в составе Жироны Мигель сыграл 112 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 19 голевых передач. Он – левый защитник, который в случае необходимости может сыграть в средней линии. Мигель очень техничен, обладает дриблингом, скоростью, выносливостью и умеет целенаправленно подавать в штрафную площадь.

Недавно он завершил фазу восстановления, поэтому будет доступен Антонио Конте и его тренерскому штабу сразу после перерыва на матчи сборных.