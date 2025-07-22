На своем официальном сайте Бетис объявил о переходе Пау Лопеса. Испанский вратарь подписал контракт с "зелеными" до июня 2028 года.

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Пау Лопес выступал в феврале 2025 года выступал в аренде за Толуку из Марселя. Мексиканский клуб выкупил 30-летнего игрока у французов, но испанец разорвал контракт с Толукой, решил вернуться в Ла Лигу. Следовательно, контракт с Бетисом он подписал на правах свободного агента.

К слову, Бетис в сезоне 2024/25 дошел до финала Лиги конференций, в котором проиграл Челси со счетом 1:4. Пау Лопес уже выступал за "зеленых" в сезоне 2018/19.

Испанский голкипер первую половину сезона 2024/25 провел в Жироне, где выступает украинец Виктор Цыганков.