Летом каталонская Барселона может продать центрбека Эрика Гарсию, если получит хорошее предложение, чтобы разгрузить зарплатный бюджет клуба. Реал Сосьедад уже активно интересуется игроком и готовит первое предложение в 15 миллионов евро, сообщает Fichajes со ссылкой на El Nacional.

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Баскский клуб хочет, чтобы Гарсия стал полноценной заменой Робину Ле Норману, который летом 2024 года перешел в Атлетико. 24-летний испанец заинтересован в постоянной игровой практике и может согласиться на переход, но препятствием трансфера может стать большая зарплата игрока.

Напомним, что Эрик Гарсия перешел в Барселону из Манчестер Сити в 2021 году. В 2023 году игрок отправлялся в аренду в Жирону, где играл вместе с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком. А в текущем сезоне на его счету 31 матч за "блаугранас".

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