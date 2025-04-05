Экс-партнер Цыганкова может покинуть Барселону – им активно интересуется претендент на ЛЧ
Реал Сосьедад активно интересуется защитником Барселоны Эриком Гарсией.
Летом каталонская Барселона может продать центрбека Эрика Гарсию, если получит хорошее предложение, чтобы разгрузить зарплатный бюджет клуба. Реал Сосьедад уже активно интересуется игроком и готовит первое предложение в 15 миллионов евро, сообщает Fichajes со ссылкой на El Nacional.
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Баскский клуб хочет, чтобы Гарсия стал полноценной заменой Робину Ле Норману, который летом 2024 года перешел в Атлетико. 24-летний испанец заинтересован в постоянной игровой практике и может согласиться на переход, но препятствием трансфера может стать большая зарплата игрока.
Напомним, что Эрик Гарсия перешел в Барселону из Манчестер Сити в 2021 году. В 2023 году игрок отправлялся в аренду в Жирону, где играл вместе с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком. А в текущем сезоне на его счету 31 матч за "блаугранас".
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