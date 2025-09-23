Экс-одноклубник Забарного вошел в Книгу рекордов Гиннеса – продолжил семейные традиции
Форвард Борнмута Джастин Клюйверт официально получил сертификат от Книги рекордов Гиннеса за неординарное достижение.
Нападающий Борнмута Джастин Клюйверт, который еще недавно был одноклубником украинца Ильи Забарного, вошел в Книгу рекордов Гиннеса. 26-летний голландец стал первым футболистом в истории АПЛ, который оформил хет-трик с пенальти в одном матче.
Историческое достижение произошло 30 ноября 2024 года в игре против Вулверхэмптона. Благодаря трем точным ударам Клюйверта с отметки "вишни" одержали победу 4:2. Недавно форвард получил официальный сертификат от Книги рекордов Гиннеса, что подтвердил уникальное достижение.
Интересно, что футбольные традиции в семье Клюйвертов имеют глубокие корни. Отец Джастина, легендарный Патрик Клюйверт, еще в 1995 году стал самым молодым автором гола в финале Лиги чемпионов – в 18 лет и 327 дней он забил победный мяч за Аякс в ворота Милана.
