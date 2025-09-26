В матче Бундеслиги между Гамбургом и Хайденхаймом случился курьезный эпизод с участием защитника Луки Вушковича. 18-летний центрбек, арендованный у Тоттенхэма на сезон 2025/26, в первом тайме имел отличный шанс открыть счет, но с нескольких метров пробил выше ворот.

Во вспышке эмоций хорват сначала толкнул соперника Арихона Ибрагимовича, а затем ударил правой рукой по стойке ворот. "Я, видимо, сломал палец. Это старая травма, я уже ломал его несколько месяцев назад. Но был так зол из-за упущенного момента, что ударил по стойке" – цитирует Вушковича talkSPORT. Несмотря на забинтованную руку, Вушкович остался на поле и вскоре исправился: его точный удар с лету стал первым голом за Гамбург. Это был лишь второй матч юного хорвата в немецком клубе.

В итоге хозяева победили 2:1 – второй гол забил Райан Филипп, а гости ответили лишь в компенсированное время усилиями Адама Келле.

Вушковича называют одним из самых перспективных молодых защитников в мире. Тоттенхэм приобрел его у Хайдука за 12 миллионов евро в 2023 году, и хорват уже успел поразить во время предсезонных матчей лондонцев. Его рассматривают как потенциального преемника капитана "шпор" Кристиана Ромеро.

Напомним, что Вушкович выступал в Вестерло вместе с экс-динамовцем Сергеем Сидорчуком.

