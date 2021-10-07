Экс-одноклубник Шведа выплатил солидный штраф – пенсионер наполовину оглох из-за форварда
Нападающий Кристал Пэлас Одсон Эдуар расплатился за свой необдуманно поступок в 2017 году.
Эдуард выплатил французском пенсионеру 20 тысяч фунтов стерлингов за то, что привело к его глухоте на одно ухо, сообщает Daily Mail.
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Нападающий выступал в 2017 году за Тулузу, и в тот период умудрился выстрелить в голову 62-летнему мужчине из пневматического ружья. Тогда Эдуара приговорили к условному сроку в 4 месяца и 6000 евро штрафа. Футболист не выходил на связь с потерпевшим, из-за чего сумма штрафа возросла.
К слову, Эдуар этим летом перебрался в Кристал Пэлас, где в 4 поединках отметился 2 голами.
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