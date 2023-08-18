Наставник Дженоа Альберто Джилардино, который был одноклубником Андрея Шевченко в Милане, высказался относительно вероятного подписания Руслана Малиновского.

"Малиновский? Давайте подождем, когда все будет окончательно оформлено. Не мне представлять Руслана. Он показывал важные вещи в Серии А.

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В Аталанте он играл атакующего полузащитника или плеймейкера, в Генке тоже был плеймейкером", – приводит слова Джилардино TuttoAtalanta.

Напомним, что Малиновский переехал во Францию в январе 2023 года из Аталанты. За Марсель украинец отыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу.

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