Экс-одноклубник Шевченко заговорил о возможном трансфере Малиновского: "Подождем, когда все будет оформлено"
Наставник Дженоа Альберто Джилардино, который был одноклубником Андрея Шевченко в Милане, высказался относительно вероятного подписания Руслана Малиновского.
"Малиновский? Давайте подождем, когда все будет окончательно оформлено. Не мне представлять Руслана. Он показывал важные вещи в Серии А.
Малиновский завершает возвращение в Италию – украинец прибыл на медосмотр в новый клуб
В Аталанте он играл атакующего полузащитника или плеймейкера, в Генке тоже был плеймейкером", – приводит слова Джилардино TuttoAtalanta.
Напомним, что Малиновский переехал во Францию в январе 2023 года из Аталанты. За Марсель украинец отыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу.
Лига конференций: Яремчук оформил хет-трик и стал "Игорем", ассист Безуса не спас Омонию