Экс-одноклубник Шевченко стал жертвой ограбления в собственном доме

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул пострадал от злоумышленников.

Дом экс-защитника Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коула ограбили неизвестные, сообщает издание The Sun.

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Грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в помещение через заднюю дверь, привязали Коула к стулу и угрожали ему физической расправой. Злоумышленники забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесенного ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, Коул является воспитанником Арсенала и в начале карьеры выступал в составе "канониров", но в 2006 году перешел в Челси. Он также играл за Рому, Лос-Анджелес Гэлакси и Дерби Каунти. В августе 2019 года Эшли объявил о завершении карьеры футболиста.

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