toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Экс-одноклубник Шевченко стал жертвой ограбления в собственном доме

00:45 22 Читати українською
Экс-одноклубник Шевченко стал жертвой ограбления в собственном доме
Эшли Коул / Фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул пострадал от злоумышленников.

Дом экс-защитника Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коула ограбили неизвестные, сообщает издание The Sun.

Мэр Лондона обратился за помощью к Челси, Арсеналу, Тоттенхэму и еще 7-ми местным клубам

Грабители в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в помещение через заднюю дверь, привязали Коула к стулу и угрожали ему физической расправой. Злоумышленники забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись. Сумма нанесенного ущерба не разглашается. На данный момент полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, Коул является воспитанником Арсенала и в начале карьеры выступал в составе "канониров", но в 2006 году перешел в Челси. Он также играл за Рому, Лос-Анджелес Гэлакси и Дерби Каунти. В августе 2019 года Эшли объявил о завершении карьеры футболиста.

Как спасти сезон 2019/20 – решения для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных

blog_ava
"Пришла Россия, как я могу болеть за ее сборную?": экс-игрок сборной Украины – о жизни на оккупированном полуострове
31 марта
760
Теги
Англия Англия Англия Эшли Коул Эшли Коул Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
20
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук