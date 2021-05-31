Фаворитом пока является Маурицио Сарри, но Клаудио Лотито рассматривает довольно неожиданный вариант с приглашением 45-летнего Алессандро Несты. Бывший капитан "бьянкочелести" в марте был уволен из Фрозиноне, а перед тем тренировал в Перудже. О таком варианте для Лацио сообщает Corriere dello Sport.

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Такое назначение не выглядит чем-то невероятным. В 2016-м, когда Симоне Индзаги возглавил римлян, перед назначением в первую команду он тренировал Примаверу Лацио. Соответственно, потенциальный приход чемпиона мира-2006 станет продолжением философии Клаудио Лотито, который может решиться на приглашение тренера с незначительным опытом (Неста в Серии А еще не работал)

Заметим, Неста в статусе игрока Лацио противостоял Динамо и Шахтеру в Лиге чемпионов. В футболке римлян завоевал Скудетто и выиграл два Кубка Италии, после чего перешел в Милан в 2002-м. В составе "россонери" дважды стал победителем Лиги чемпионов.

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