Бразильский защитник покинул Челси после завершения сезона 2023/24 и подписал контракт с Флуминенсе.

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Тьягу Силву официально представили публике 8 июня. На стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро собралось 55 тысяч болельщиков. Как сообщает CentreGoals, ни одна презентация игрока не собирала такое количество фанатов в Бразилии. Флуминенсе установил исторический рекорд в бразильском футболе.

Напомним, что Силва – воспитанник Флуминенсе. За свою карьеру в Европе он поиграл за ПСЖ, Милан и Челси. В составе лондонцев он выступал вместе с Михаилом Мудриком.

| RECORD: The attendance for Thiago Silva’s presentation last night was 55,000, the highest total in Brazilian football history. ?



pic.twitter.com/ziJmkVmfQy — CentreGoals. (@centregoals) June 8, 2024

Uma noite para sempre! Obrigado aos mais de 55 mil Tricolores que vieram ao Maraca e fizeram parte desse espetáculo! #OMonstroVoltou e vamos juntas lutar por muitas conquistas! ?? pic.twitter.com/K3LaX1zgDp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2024