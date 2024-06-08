Экс-одноклубник Мудрика наделал шума в Бразилии – его презентация установила исторический рекорд
15:10 - Читати українською
Защитника Тьягу Силву официально представили болельщикам в Бразилии.
Бразильский защитник покинул Челси после завершения сезона 2023/24 и подписал контракт с Флуминенсе.
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Тьягу Силву официально представили публике 8 июня. На стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро собралось 55 тысяч болельщиков. Как сообщает CentreGoals, ни одна презентация игрока не собирала такое количество фанатов в Бразилии. Флуминенсе установил исторический рекорд в бразильском футболе.
Напомним, что Силва – воспитанник Флуминенсе. За свою карьеру в Европе он поиграл за ПСЖ, Милан и Челси. В составе лондонцев он выступал вместе с Михаилом Мудриком.
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