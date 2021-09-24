Полузащитник Марселя Амин Харит, арендованный у Шальке, во время последнего трансферного окна мог оказаться в одном из украинских грандов.

Динамо и Шахтер летом стремились усилить атакующую линию 24-летним марокканцем, сообщает sport.fr. Правда, оба клуба получили категорический отказ.

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Такая же судьба постигла Вильярреал, который тоже был заинтересован в подписании Амина. В конце концов Харит выбрал Марсель, в который перебрался на правах аренды из Шальке. Его контракт рассчитан на один год, а Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

В текущей кампании Амин Харит провел 4 поединка за французский коллектив, в которых записал в свой актив гол и результативный пас. В свое время представитель сборной Марокко играл с Евгением Коноплянкой в Шальке.

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