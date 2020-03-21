Экс-одноклубник Коноплянки нарушил карантин, чтобы выпить с другом в баре

Похоже, беспрецедентные меры безопасности в борьбе против распространения коронавируса распространяются не на всех.

Вингер немецкого Шальке Амин Харит нарушил условия карантина, чтобы посетить один из баров в Гельзенкирхене, сообщает издание Bild.

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Инцидент уже подтвердил спортивный директор команды Йохан Шнайдер: "Да, Амин действительно был в клубе с товарищем. Это было ошибкой, и он ее уже осознал. Мы еще раз объяснили ему всю серьезность ситуации. Более подобное не повторится".

22-летний марокканец отделался устным предупреждением и в этот раз клуб не будет штрафовать своего футболиста за нарушение условий карантина. К слову, немецкая Бундеслига взяла временную паузу из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Германия занимает третье место в Европе по скорости распространения заболевания. По состоянию на 21 марта в стране инфицировано 21652 человек, зафиксировано 73 летальных случая, еще 209 человек полностью вылечились.

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