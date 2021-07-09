Московское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании 4-летнего контракта с парагвайцем.

Вест Хэм серьезно нацелился на Яремчука – еще два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию в борьбе за украинца

Предыдущие три сезона Бальбуэна провел в составе Вест Хэма. Центрбек наиграл за "молотов" 62 матча, отличился 3 голами. Летом контракт защитника закончился, и он получил статус свободного агента.

Напомним, что в составе московского Динамо выступает экс-игрок Шахтера и сборной Украины Иван Ордец, который должен стать напарником Бальбуэны.

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