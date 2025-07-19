Пьер-Эмерик Обамеянг вновь станет игроком Марселя – об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Стороны достигли устной договоренности о контракте до июня 2027 года.

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34-летний нападающий отдал предпочтение проекту Роберто Де Дзерби несмотря на финансово привлекательные предложения из Саудовской Аравии. По данным Романо, важную роль в решении Обамеянга сыграли президент Марселя Пабло Лонгория и спортивный директор Меди Бенатия.

Марсель квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26 – это стало одним из ключевых факторов для габонца. Напомним, в сезоне 2022/23 Обамеянг уже играл за Марсель, проведя 51 матч, в которых забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Тогда команда дошла до полуфинала Лиги Европы, а сам нападающий стал лучшим бомбардиром турнира. Прошлым летом он переехал в Саудовскую Аравию, где провел за Аль-Кадисию 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что Обамеянг выступал в Боруссии Д вместе с украинцем Андреем Ярмоленко с 2017 по 2018 год.

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