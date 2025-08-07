Вест Хэм на своем официальном сайте объявил о прощании с Майклом Антонио. У 35-летнего ветерана закончился контракт и он получил статус свободного агента.

Экс-партнер Ярмоленко забил первые голы после ужасного ДТП – Футболиста спасло чудо

Антонио был куплен летом 2015 года у Ноттингем Форест за 9,5 млн евро. За это время он забил 82 гола и отдал 38 передач в 321 матче за клуб. В декабре 2024 года ямаец попал в страшную аварию. Футболист чудом выжил, получив перелом ноги. Он вернулся на поле летом, сыграв за сборную Ямайки на Золотом Кубке КОНКАКАФ, но там не отметился голами.

В конце июля Майкл вернулся на поле и отметился результативным действием в товарищеской игре за молодежный состав лондонцев. Ему понадобилось всего 20 минут, чтобы оформить дубль. Два мяча Антонио помогли команде U-21 Вест Хэма победить со счетом 4:1.

Добавим, что Антонио – настоящая легенда Вест Хэма. Он выступает за команду с 2015 года и успел поиграть вместе с Андреем Ярмоленко.