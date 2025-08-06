Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил о подписании Владимира Цоуфала на правах свободного агента. Клуб Бундеслиги заключил с 32-летним ветераном однолетний контракт. Чех призван стать заменой Валентену Жандре, который получил травму лодыжки и выбыл на длительный срок.

Украинский вратарь официально перебрался к участнику ЛЧ после ухода из Байера

"После многих лет, проведенных в Англии, я с нетерпением жду нового вызова в немецкой Бундеслиге. Переговоры с Хоффенхаймом прошли отлично, и поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я убежден, что у команды большой потенциал, и хочу помочь нам достичь наших целей в следующем сезоне", – отметил защитник.

В прошлом сезоне Цоуфал провел 22 матча в Премьер-лиге за Вест Хэм. За почти пять лет, проведенных в составе "молотобойцев", он сыграл всего 147 матчей в элитном дивизионе Англии.

"Я не считаю себя кем-то особенным": Модрич – о решении перейти в Милан, сравнение с Реалом и давнюю "обиду" Аллегри