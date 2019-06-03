Экс-игрок Динамо Лукас Перес стал игроком Алавеса

Экс-игрок Динамо Лукас Перес присоединился к испанскому Алавесу.

Лукас Перес перебрался в Алавес из Вест Хэма, сообщает официальный твиттер Алавеса.

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30-летний футболист заключил соглашение на три сезона с новой командой. За Вест Хэм Перес выступал на протяжении одного сезона, проведя 19 матчей во всех турнирах, и отметившись шестью голами.

Напомним, Лукас Перес выступал за Карпаты и Динамо течение 2011-2014 годов, хотя в составе киевлян так и не появлялся на поле. Испанец также выступал за ПАОК, Арсенал, Депортиво и летом 2018 оказался в Вест Хэме.

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