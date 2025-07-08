Арсенал объявил о переходе в тренерский штаб Габриэля Хайнце.

Арсенал на своем официальном сайте представил Габриэля Хайнце в качестве нового помощника главного тренера Микеля Артеты. Подробности сделки не разглашаются.

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Хайнце играл вместе с Артетой за ПСЖ в начале 2000-х годов, после чего аргентинца ждала более яркая карьера футболиста: Манчестер Юнайтед, Реал, Марсель, Рома и Ньюэллс Олд Бойз.

После завершения игровой карьеры Хайнце стал тренером и работал наставником Годой-Крус, Архентинос Хуниорс, Велес Сарсфилд, Ньюэллс Олд Бойз, а также Атланты Юнайтед.

Арсенал завершил сезон на втором месте в АПЛ.

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